HAECO ITM renforce son accord avec China Airlines

HAECO Inventory Technical Management (HAECO ITM), filiale de la société MRO hongkongaise HAECO (groupe Swire), a annoncé l'extension de son contrat avec China Airlines pour la fourniture du support technique à la compagnie taiwanaise sur sa flotte 777.



Le nouvel accord court jusqu'en 2029 et comprend l'ajout de six Boeing 777F - dont les trois premiers exemplaires ont été livrés entre décembre 2020 et janvier 2021 (les trois autres sont attendus d'ici 2023).



Cette extension de contrat concerne les services MRO, l'ingénierie des composants, la gestion des stocks ainsi que le support AOG pour les 16 Boeing 777 de China Airlines.



HAECO ITM fournit des services de gestion de stocks de pièces détachées à la compagnie porte-drapeau taiwanaise depuis 2014.