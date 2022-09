HAECO Cabin Solutions et ANH Structure partenaires sur des projets de reconfiguration cabine

(MRO Asia-Pacific) HAECO Cabin Solutions, division américaine du groupe HAECO spécialisée dans les sièges d'avions, les intérieurs et la reconfiguration de cabine et ANH Structure, les principales sociétés aérospatiales coréennes spécialisées dans l'aérostructure et l'intérieur de cabine, ont conclu un accord pour poursuivre leur partenariat à destination des compagnies aériennes asiatiques.



Dans le cadre de l'accord de collaboration, les deux partenaires entendent collaborer au développement de solutions de certificat de type supplémentaire en Corée du Sud sur des projets de reconfiguration cabine et fournir des propositions techniques et commerciales conjointes au cas par cas.



« Ensemble, nous serons en mesure de réaliser des programmes d'ingénierie et de certification complexes qui seraient impossibles autrement en Corée », a déclaré Hyonsu Ahn, directeur général d'ANH Structure.