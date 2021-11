Gulfstream va ouvrir un nouveau centre de services sur l'aéroport de Phoenix-Mesa Gateway

Gulfstream annonce qu'il va construire un nouveau centre de services sur l'aéroport de Phoenix-Mesa Gateway, sa première implantation en Arizona.



Cette nouvelle installation de près de 21 000 m2, dont le coût est estimé à plus de 70 millions de dollars, devrait ouvrir ses portes en 2023. Elle comprendra un hangar, des ateliers et des bureaux pour les employés et les clients.



Ce nouveau centre de services viendra ainsi compléter le réseau de soutien de Gulfstream, notamment dans l'Ouest Américain, et fera suite aux récentes expansions annoncées à Savannah (Géorgie), à Van Nuys (Californie), à Dallas Fort Worth (Texas), à Palm Beach (Floride) à Appleton (Wisconsin) et à Farnborough (Royaume-Uni).



Le nouveau centre de services de Gulfstream à Phoenix se voudra particulièrement durable, aussi bien par les services proposés (mise à disposition de SAF) sur place que par les qualités intrinsèques des installations (certification LEED).



L'avionneur de Savannah rappelle par ailleurs que plus de 3 000 de ses jets d'affaires sont aujourd'hui en service dans le monde.



(Image © Gulfstream)