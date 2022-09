Gulfstream livre son 500e G650 et Rolls-Royce son 1 000e BR725

Gulfstream Aerospace et Rolls-Royce ont franchi une étape symbolique dans leurs activités. L'avionneur américain a en effet célébré la livraison de son 500e appareil de la famille G650 et, ce faisant, Rolls-Royce a célébré celle de son 1 000e BR725.



Le G650 a été certifié en 2012, suivi en 2014 par le G650ER. Depuis, le succès de l'avion d'affaires ne s'est pas démenti et Gulfstream souligne la demande constante qu'il suscite.



Capable de voler sur 7 000 nm (près de 13 000km) à une vitesse de mach 0,85, il peut atteindre une vitesse maximale de mach 0,925 et une altitude de 51 000 pieds.



Ces performances sont notamment dues aux moteurs BR725 qui le propulsent. Rolls-Royce souligne que le 1 000e moteur a été produit à Dahlewitz (près de Berlin) et que la flotte de BR725 a atteint 1,5 million d'heures de vol depuis son entrée en service.



(Photo © Gulfstream Aerospace)