Gulfstream G500/G600 : déjà 100 avions livrés

Gulfstream Aerospace annonce avoir effectué la 100e livraison client pour ses programmes G500 et G600. Ce 100e appareil livré est un G500.



Lancés en 2014, les G500 et G600 sont respectivement entrés en service en septembre 2018 et en août 2019. À ce jour, les G500 et G600 ont accumulé plus de 25 000 heures de vol pour 13 000 cycles. L'avionneur de Savannah ajoute aussi que les deux nouveaux jets ont déjà réalisé plus de 60 records de vitesse entre des paires de villes.



Pour rappel, les deux jets à fuselage large de Gulfstream (cabine de 2,41m de large pour une hauteur sous plafond de 1,93m) sont motorisés par des PW814GA et PW815GA fournis par Pratt & Whitney. Ils affichent une vitesse de croisière de Mach 0.90 (réduite à Mach 0.85 en croisière économique) et une Mmo de Mach 0.925 (la même que celle du G650 et du G650ER).