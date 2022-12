Gulfstream et Rolls-Royce font voler un G650 avec 100% de SAF

Gulfstream et Rolls-Royce ont réalisé ensemble un vol d'essai avec un G650 motorisé par BR725 et alimenté à 100% avec du carburant durable d'aviation (SAF). L'essai a eu lieu à Savannah.



Le SAF utilisé combinait deux carburants différents. Le premier, produit à partir d'huile usagée et d'huile végétale, (HEFA - Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) a été fourni par World Energy. Le second a été fabriqué à partir de sucres végétaux (SAK - Synthesized Aromatic Kerosene) par Virent.



Gulfstream souligne que ce SAF est toujours en cours de développement mais élimine la nécessité d'ajouter d'autres composants à base de pétrole.



Il peut par ailleurs être fourni sans modification des moteurs ni des infrastructures existantes au sol.



(Photo © Gulfstream)