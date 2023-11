Gulfstream Aerospace réalise le 1er vol transatlantique avec 100 % de SAF

Gulfstream Aerospace et Pratt & Whitney ont a annoncé le succès du tout premier vol transatlantique réalisé avec 100 % de carburant durable d'aviation (SAF). Il a été réalisé le 19 novembre par un G600 (motorisé par des PW800), reliant Savannah à Farnborough en près de sept heures.



Cette mission a été l'occasion d'un vol d'endurance qui a permis de recueillir des données, qui mèneront à l'analyse de la compatibilité des appareils à ces SAF, notamment pour les opérations par temps froid et pour des durées de vol prolongées. Le carburant utilisé était produit par World Energy et composé à 100 % d'HEFA (huiles végétales hydrotraitées). Avec des émissions de CO2 réduites de 70 % par rapport à celle des carburants fossiles sur son cycle de vie, il est également sans aromatiques ajoutés et doté d'une teneur en soufre très réduite.



« Gulfstream continue d'innover dans le domaine de l'aviation durable et nous les félicitons d'avoir mené à bien cette mission alors que nous nous efforçons de valider la compatibilité de nos moteurs avec du SAF pur », a déclaré Anthony Rossi, vice-président Ventes et marketing chez Pratt & Whitney Canada.



Ce vol est intervenu alors que Virgin Atlantic et Rolls-Royce préparent un vol transatlantique avec 100 % de SAF pour le 28 novembre, en Boeing 787. Le vol doit partir de Londres Heathrow pour atterrir à New York JFK. L'autorité britannique de l'aviation civile a donné son accord pour cet essai au début du mois, après avoir suivi les tests sur Trent 1000 réalisés par Rolls-Royce.



(Photo © Gulfstream Aerospace)