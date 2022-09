Gulf Air opte durablement pour la solution Forge de Honeywell

Gulf Air, la compagnie aérienne nationale du Royaume de Bahreïn a décidé de renouveler un contrat avec Honeywell pour plusieurs années afin de continuer à utiliser son logiciel Honeywell Forge pour accroître son efficacité opérationnelle et réduire les coûts associés à différents postes, notamment au niveau de la consommation de carburant inutile. µ



Gulf Air utilise la solution Honeywell Forge Flight Efficiency pour l'ensemble de sa flotte, soit pour près d'une trentaine de monocouloirs de la famille A320 d'Airbus et sept Boeing 787.



La compagnie aérienne basée à Manama a ainsi indiqué qu'elle recevait des données fiables et précises sur la consommation de carburant de sa flotte et qu'elle les utilisait pour optimiser ses stratégies de ravitaillement, développer et gérer des itinéraires plus efficaces et mesurer l'impact sur l'efficacité et les initiatives de durabilité à l'échelle de l'entreprise.



Honeywell précise que plus de 2 700 avions dans le monde utilisent Honeywell Forge Flight Efficiency pour offrir des opérations plus rentables et durables.



(Photo © Le Journal de l'Aviation)