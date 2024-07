Guillaume Faury reconduit à la présidence du GIFAS

Le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) a réélu Guillaume Faury à sa présidence, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 4 juillet. Rappelant la situation du secteur, le président exécutif d'Airbus a insisté sur le défi de l'augmentation des cadences de production. L'assemblée générale s'est également conclue par la réélection de Didier Kayat, PDG du groupe Daher, à la présidence du GEADS (Groupe des Équipementiers Aéronautiques, de Défense et Spatiaux) et à celle de Clémentine Gallet, présidente de Coriolis Composites, à la présidence du Comité Aéro-PME.



(Photo © Airbus)