Guillaume Daudin devient directeur des programmes d'ATR

ATR a annoncé la nomination de Guillaume Daudin en tant que directeur des programmes. Il est en poste depuis le 1er septembre.



A cette fonction nouvellement créée, il sera notamment responsable des nouveaux développements avions, des projets d'amélioration continue, de l'exécution des commandes, de l'établissement des coûts...



Guillaume Daudin a travaillé dix-sept chez Airbus, où il a notamment occupé les postes de vice-président de la qualité pour le projet Digital Design Manufacturing & Services, de vice-président de la gestion du programme et de la configuration de l'A330/A340 et de Directeur de la gestion du programme US de l'A350.



(Photo © ATR)