Guillaume Bourdeloux nommé directeur général du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace

Le GIFAS et la SIAE ont annoncé la nomination de Guillaume Bourdeloux au poste de directeur général du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace. Il succède à Gilles Fournier qui a fait valoir ses droits à la retraite.



« Je me réjouis de l'arrivée au GIFAS et à la SIAE de Guillaume Bourdeloux, je suis convaincu que son expérience aéronautique apportera le dynamisme nécessaire à la bonne conduite de l'organisation de notre bel événement » a déclaré Emmanuel Viellard, le commissaire général du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace et Président de la SIAE, dans un communiqué.



Guillaume Bourdeloux est ingénieur aéronautique et pilote de chasse français chevronné. Il occupait précédemment le poste de responsable des opérations spatiales militaires au sein du Commandement de l'Espace de l'AAE. Guillaume Bourdeloux dispose d'une expérience étendue en tant que directeur général, ayant dirigé des équipes comptant jusqu'à 2000 personnes et géré des projets d'envergure.



Créé en 1909, le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace est le plus important événement dédié à l'industrie aéronautique et spatiale. Il se tient toutes les années impaires sur l'aéroport du Bourget.



(Photo © GIFAS)