Les liquidateurs de GTLK Europe ont mis en vente cinq Airbus A220-300, avec IBA pour agent de vente. Les appareils sont entrés en service en 2019 et sont à récupérer dans leur état et leur lieu de stockage actuels (aux Pays-Bas). Les potentiels repreneurs ont jusqu'au 30 juillet pour faire une offre et la conclusion de la vente est attendue pour la fin de l'année.