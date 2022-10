Grosse commande de la part d'AerCap pour le programme A321P2F d'EFW

Le géant de leasing AerCap vient de passer une importante commande d'Airbus A321P2F auprès d'Elbe Flugzeugwerke (EFW) pour jusqu'à 30 exemplaires. La moitié est déjà en commande ferme avec des livraisons programmée entre 2023 et 2025.



Tous les Airbus A321 qui seront convertis en avions tout cargo appartiennent déjà au portefeuille du numéro mondial du leasing d'avions commerciaux. AerCap est d'ailleurs le plus important propriétaire de monocouloirs de la famille A320 d'Airbus au monde.



« Prolonger la durée de vie de notre flotte d'A321 complétera le portefeuille Cargo et répondra à la forte demande de notre clientèle diversifiée, dont nous avons constaté un appétit significatif pour cet avion cargo », a déclaré Rich Greener, responsable d'AerCap Cargo. « L'A321 cargo est le meilleur avion de sa catégorie et le plus économe en carburant pour remplacer le B757-200 cargo » a-t-il ajouté.



L'A321P2F est particulièrement adapté au fret express et au secteur du e-commerce. Il peut transporter jusqu'à 27,8 tonnes de fret sur une distance de 2 300 nautiques (4260 km. Ce premier programme P2F (Passenger to freighter) concernant l'A321 avait été lancé en 2015 par Elbe Flugzeugwerke (EFW) en coopération avec ST Engineering et Airbus. Une douzaine d'exemplaires sont aujourd'hui en service à travers le monde.



Pour rappel, Aercap avait bouclé le rachat de GECAS en novembre 2021. La société combinée possède un portefeuille de plus de 2 000 appareils, de plus de 900 moteurs et de plus de 300 hélicoptères, avec un carnet de commandes comprenant environ 450 avions commerciaux de nouvelle génération.



(Image © AerCap)