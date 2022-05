Gros contrat pour Hensoldt sur le soutien des chasseurs Eurofighter

L'industriel allemand Hensoldt vient de remporter un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros dans le cadre du renouvellement d'un accord de soutien pour divers systèmes du programme Eurofighter dans les domaines du radar, de l'autoprotection et de l'avionique.



Il concerne environ 500 avions de chasse opérés par les quatre grands pays du consortium Eurofighter que sont la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Selon Hensoldt, ce contrat de service à l'heure de vol contribuera « à atteindre l'augmentation souhaitée du nombre d'heures de vol de l'Eurofighter ». Les équipements seront entretenus par les sites de Hensoldt à Ulm, Friedrichshafen, Taufkirchen, Neuburg et Laage.



Le soutien des chasseurs Eurofighter européens est régi par des contrats nationaux via les différentes sociétés partenaires du programme Eurofighter, c'est-à-dire Airbus Allemagne, Airbus Espagne, BAE Systems et Leonardo. Hensoldt annonce qu'il assumera le rôle de maître d'oeuvre au sein du consortium pour ce qui touche au radar et au système d'autoprotection DASS (Defensive Aids Sub System) pour l'Allemagne jusqu'à la fin de 2026. La société allemande est également mandatée pour les autres nations en tant que partenaire du consortium.



Pour rappel, Hensoldt doit aussi équiper 38 Eurofighter de la Tranche 4 « Quadriga » de la Luftwaffe avec le radar à antenne active ECRS (Eurofighter Common Radar System) Mk1, un radar qui concernera aussi un certain nombre d'appareils des tranches 2 et 3 en Espagne et en Allemagne.



(Photo © Airbus DS)