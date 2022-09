Grève des contrôleurs aériens: la DGAC demande une réduction des programmes de vol le 16 septembre

Le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) a déposé un préavis de grève nationale pour la journée du 16 septembre. Par conséquent, la DGAC a appelé les compagnies aériennes à réduire de moitié leur programme de vols ce jour-là et invite les passagers à reporter leur voyage.



Air France a déjà indiqué qu'elle prévoyait d'assurer 90% de ses vols long-courriers et 45% de ses vols court et moyen-courrier.



Le SNCTA réclame que le gouvernement compense l'inflation et affirme que « le financement est prévu par les plans de performance européens ». Il demande également des embauches d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne pour faire face au départ en retraite d'un tiers de leurs effectifs entre 2029 et 2035.



Il menace par ailleurs de faire de nouveau grève du 28 et 30 septembre.



(Photo © Philippe Stroppa / Studio Pons pour Groupe ADP)