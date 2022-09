Gregory Davis devient le CEO d'Eviation

Gregory Davis a été nommé directeur exécutif d'Eviation. Il était jusqu'alors président de l'avionneur (depuis mai 2021), rôle qu'il conserve, et assumait le rôle de CEO par intérim depuis février 2022.



Avant d'intégrer Eviation, Gregory Davis était VP responsable du service client et du support produits chez Viking Air. Il avait débuté sa carrière aéronautique en tant qu'ingénieur au sein du groupe Marshall Aerospace ans Defence.



« Gregory a une profonde compréhension de l'ingénierie aérospatiale et une véritable passion pour l'aviation qui propulsera Eviation vers l'avant alors que nous continuons à être les pionniers du vol électrique », a déclaré Allen Page, chairman d'Eviation.



(Photo © Eviation)