Greg Huttner remplace Thierry Mootz à la tête de Latécoère

Latécoère annonce la nomination de Greg Huttner au poste de directeur général du groupe. Il remplace Thierry Mootz, qui reste au sein du groupe en tant que président non exécutif du conseil d'administration.



Greg Huttner avait rejoint Latécoère comme membre du conseil d'administration et membre de son comité stratégique en juin 2019. Il a été nommé membre du comité exécutif et directeur général de la division Aérostructures en mars 2020, puis directeur général délégué en août 2021 et directeur général de la division Systèmes d'interconnexion en novembre 2022.



Depuis son arrivée chez Latécoère, il a mené la transformation des deux divisions du groupe pour les rendre plus compétitives et plus agiles au sortir de la crise sanitaire. Il a également mené plusieurs acquisitions pour la division Aérostructures et développé l'empreinte industrielle en Europe de l'Est et au Mexique.



Il aura pour tâche de poursuivre la transformation du groupe pour le rendre plus résistant face à l'inflation et aux difficultés de la chaîne d'approvisionnement, tout en garantissant une excellence opérationnelle aux clients dans un contexte de montée en cadence.



