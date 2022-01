Greenpoint Technologies va aménager deux Boeing 787-9 VVIP

Greenpoint Technologies a annoncé avoir remporté un nouveau contrat avec un client qui a souhaité rester anonyme. Il lui confie l'aménagement de deux Boeing 787-9 en configuration VVIP.



Les travaux ont débuté en janvier. Ils sont réalisés dans les installations de la société américaine à Moses Lake. Le premier appareil devrait être mis en service en 2023.



L'aménagement sera réalisé sur mesure selon le style de vie du client et la mission des appareils, et conçu en partenariat direct avec le client. Greenpoint gère tout le processus industriel : design intérieur, ingénierie, fabrication, certification et installation.



La société, filiale du groupe Safran, précise que chaque appareil abritera des suites privées de première classe et des zones VVIP distinctes dotées de plafonds surélevés. Les systèmes de divertissement en vol et de communication seront personnalisés et une attention particulière sera portée à la réduction du niveau sonore en cabine.



Greenpoint Technologies rappelle qu'elle travaille depuis dix ans à être le leader dans l'aménagement de cabines VVIP pour l'appareil très spécifique et complexe qu'est le Dreamliner. Elle a déjà livré sept 787 VVIP, dont les tout premiers 787-8 VVIP et 787-9 VVIP.



(Le concept d'intérieur Ascend de Greenpoint Technologies - Image © Greenpoint Technologies)