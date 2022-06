Greenpoint Technologies récompensé pour son concept de cabine sur BBJ MAX 8

Greenpoint Technologies a remporté le prix du design du International Yacht and Aviation Awards 2022 pour son concept de cabine Retreat pour le BBJ MAX 8 de Boeing.



Le concept s'adresse au passager VIP attentif à sa santé et son bien-être en recréant l'atmosphère d'un spa luxueux. Greenpoint a choisi de se concentrer sur les tendances de la biophilie, multipliant les détails durables et la verdure et les combinant avec la technologie.



La cabine abrite ainsi notamment des murs en verre opaque dégradé dans la suite principale, des terrariums éclairés de l'intérieur et d'immenses écrans OLED orientés vers l'extérieur pouvant diffuser des vidéos de la destination ou les vues filmées par les caméras HD placées à l'extérieur de l'appareil. Le plafond est par ailleurs couvert de panneaux avec une finition métallique brillante qui évoquent les méandres d'une rivière.



« L'intérieur Retreat réunit des formes naturelles, de la végétation et une technologie évolutive et intuitive. L'atmosphère est sereine et moderne - conçue pour encourager la relaxation [...]. Le résultat est un havre de bien-être, où que vous soyez dans le monde », résume Annika Svore Wicklund, directrice du design de Greenpoint.



(Image © Greenpoint Technologies)