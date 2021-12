Greenpoint Technologies livre le premier Boeing 787-9 VVIP

Greenpoint Technologies annonce avoir livré le tout premier Boeing 787-9 doté d'un aménagement cabine VVIP à un client qui a souhaité garder l'anonymat.



La filiale américaine du groupe Safran souligne qu'elle a réussi à réaliser tous les travaux nécessaires en huit mois de moins que pour son premier 787-8 VVIP. Elle a réussi cette performance en s'appuyant sur une planification et des processus détaillés et sur son expérience de dix ans dans les systèmes et structures du 787.



Elle rappelle qu'elle a à ce jour modifié cinq 787 pour les équiper d'une cabine VVIP.



Greenpoint Technologies indique avoir conçu la cabine sur mesure en travaillant avec les représentants du client, gérant l'intégralité du projet de sa conception à sa livraison. Elle est constituée d'espaces privés qui permettent de s'isoler d'un vaste espace de vie multifonctionnel décoré de tissus, placages en bois, détails métalliques et doté d'un éclairage indirect.



(Photo © Greenpoint Technologies)