Greenpoint Technologies achève un nouveau Boeing 787 VVIP

Greenpoint Technologies annonce avoir terminé l'aménagement cabine d'un quatrième Boeing 787-8 VVIP.



L'intérieur a été pensé avec le client pour répondre à ses besoins et comprend un espace de vie ouvert et multifonctionnel, ainsi que des espaces privés distincts.

La filiale du groupe Safran a enregistré des commandes pour l'aménagement de six 787 jusqu'à présent.



(Photo © Greenpoint Technologies)