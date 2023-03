Greater Bay Airlines signe avec Boeing pour 15 737 MAX et s'engage sur des 787 pour lancer des vols long-courriers

Le ciel s'éclaircit au-dessus de Hong Kong après trois années de pandémie et la nouvelle compagnie Greater Bay Airlines (GBA) compte bien en profiter.



Boeing vient ainsi de signé une commande avec la compagnie hongkongaise pour 15 737-9. Cette variante du 737 MAX, qui peut transporter jusqu'à 220 passagers en configuration dense, constituera l'épine dorsale de sa future flotte.



Mais si cette commande était attendue depuis quelques mois, elle est accompagnée d'une surprise avec un engagement pour cinq 787 Dreamliner afin de soutenir le plan à long terme de GBA visant à lancer un service international long-courrier.



Pour rappel, GBA aligne aujourd'hui 3 737-800 et dessert actuellement Bangkok, Taipei, Tokyo et Séoul depuis sa base de Chek Lap Kok. Elle avait lancé ses opérations en juillet dernier. La compagnie aérienne prévoit d'intégrer d'autres 737-800 à sa flotte avant l'arrivée de ses 737-9.



Nouvelle compagnie concurrente pour Cathay Pacific et Hong Kong Airlines, GBA est partiellement détenue par Donghai United Group, qui possède une participation de 25% dans la compagnie chinoise Donghai Airlines, basée à Shenzhen.



(Photo © Boeing)