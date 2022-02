Greater Bay Airlines obtient le feu vert des autorités hongkongaises pour concurrencer Cathay et Hong Kong Airlines

Greater Bay Airlines (GBA) a obtenu sa licence d'exploitation valable jusqu'au 20 février 2027. La nouvelle compagnie peut désormais effectuer des vols réguliers de transport de passagers et de fret sur 104 itinéraires, à une fréquence illimitée, depuis et vers l'aéroport international de Hong Kong selon un communiqué de la Hong Kong Air Transport Licensing Authority (ATLA).



La start-up avait obtenu son certificat de transporteur aérien (CTA) - limité aux vols charters - en octobre 2021, mais était depuis au coeur d'un contentieux juridico-administratif pour commencer ses vols réguliers, notamment à cause des requêtes introduites auprès du régulateur par Cathay Pacific et Hong Kong Airlines quant à la pertinence de l'arrivée d'un nouveau concurrent durant cette période de crise sanitaire.



La compagnie projette désormais de lancer ses opérations régulières à une date non précisée au deuxième trimestre 2022. GBA est détenue en partie par Donghai United Group, qui détient également une participation de 25% dans la compagnie chinoise Donghai Airlines.



La compagnie exploite actuellement un Boeing 737-800 (L/N 42277, ex-Norwegian, ICBC Leasing) et ambitionne d'aligner une flotte homogène de trente appareils de ce type au cours des cinq prochaines années.



(Photo © Greater Bay Airlines)