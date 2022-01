GOL finance douze Boeing 737 MAX avec Castlelake

GOL a conclu un accord de financement avec Castlelake pour une douzaine de Boeing 737 MAX 8, dont les livraisons commencent en janvier. Il pourrait atteindre 600 millions de dollars.



La transaction consiste en dix accords de location-financement et deux cessions-bails. La compagnie brésilienne précise que pour les premiers, le taux d'intérêt moyen est de 6% par an, ce qui est inférieur à ses coûts actuels de location pour des 737NG.



La transaction couvrira les coûts d'acquisition des appareils et fournira des ressources qui pourront couvrir les coûts de restitution d'avions plus anciens en leasing.



GOL prévoit en effet de rendre jusqu'à dix-huit 737NG cette année (et seize autres d'ici fin 2025).



(Photo © GOL)