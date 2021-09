GOL et Grupo Comporte acquièrent 250 VA-X4 auprès d'Avolon

Avolon a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec GOL et Grupo Comporte pour mettre en place une plateforme de transport partagé en eVTOL au Brésil.



Dans le cadre de cet accord, la compagnie et la société brésiliennes se sont engagées à acquérir (par achat ou leasing) jusqu'à 250 VA-X4 de Vertical Aerospace auprès de la société de leasing irlandaise.



Avolon était devenue la cliente de lancement du VA-X4 en juin dernier, en passant une commande pour cinq cents appareils. Capable de transporter quatre personnes et un pilote sur 160 km, le VA-X4 est censé entrer en service en 2024.



(Image © Avolon)