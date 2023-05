Go First, sous la protection de la loi sur les faillites, suspend ses opérations jusqu'au 19 mai au moins

Go First a annulé tous ses vols jusqu'au 19 mai, allongeant la période de suspension de ses opérations. Elle estime toutefois pouvoir rouvrir ses réservations sous peu, ayant « déposé un dossier pour une résolution et une reprise immédiate des activités ».



Le National Company Law Tribunal de New Delhi a en effet accepté que la low-cost indienne se place sous la protection de la loi sur les faillites, gelant ses actifs et ses contrats de location, alors que les sociétés de leasing tentaient de récupérer une quarantaine d'appareils placés auprès de la compagnie mais dont les loyers n'avaient pas été réglés, indique l'agence Reuters.



Go First avait suspendu ses opérations et demandé à être mise en faillite au début du mois en raison de « difficultés opérationnelles » : des problèmes de fiabilité touchant les moteurs PW1100G-JM qui équipent sa flotte d'Airbus A320neo auraient provoqué l'immobilisation de la moitié de sa flotte, ce que Pratt & Whitney réfute.



(Image © Go First)