GlobalX utilisera la solution Skywise Health Monitoring d'Airbus

La compagnie aérienne américaine Global Crossing Airlines (GlobalX) a opté pour la solution Skywise Health Monitoring (S.HM) d'Airbus pour surveiller l'ensemble de sa flotte de monocouloirs Airbus.



L'accord couvre la flotte actuelle et future d'Airbus A319, A320 et A321 de GlobalX, qui devrait atteindre 30 appareils d'ici la fin de l'année (15 actuellement). Avec S.HM, les opérations de GlobalX sont ainsi numériquement boostées dès le premier jour, en venant soutenir les équipes de maintenance et d'ingénierie de la compagnie aérienne en permettant la gestion en temps réel des événements non planifiés et le dépannage.



L'adoption de cette solution soutient également une stratégie sans papier en offrant un accès numérique à toutes les données et archives nécessaires, telles que le Management Information System (MIS) et les rapports de vol, ainsi que le suivi des tâches de maintenance. GlobalX rejoint ainsi de plus de 120 compagnies aériennes dans le monde ayant choisi la solution S.HM d'Airbus.



Pour rappel, GlobalX a été lancée en 2020 et assure des vols de transport de passagers et de fret en wet-lease et en ACMI aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine et au Canada. Une partie de sa flotte est composée d'A321 cargo (3 appareils aujourd'hui).



(Photo © GlobalX)