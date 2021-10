Global Medical Response va acquérir jusqu'à 44 nouveaux hélicoptères Airbus

L'opérateur américain Global Medical Response (GMR) a passé une nouvelle commande ferme à Airbus portant sur 21 hélicoptères, un contrat assorti d'options sur 23 hélicoptères supplémentaires. Le contrat concerne les familles d'hélicoptères légers H125, H130 et H135 d'Airbus Helicopters.



Le groupe européen précise que l'opérateur américain a pris livraison de 15 hélicoptères provenant de commandes précédentes au cours des 18 derniers mois.

Global Medical Response est d'ailleurs l'un des principaux exploitants d'hélicoptères produits par Airbus au monde, avec une flotte de 133 machines aujourd'hui (sur une flotte totale de près de 350 hélicoptères et 113 avions).



Avec plus de 38 000 employés, la société est spécialisée dans le transport sanitaire et l'aide médicale aux victimes de catastrophe, opérant notamment sous les marques Air Evac Lifeteam, Guardian Flight, Med-Trans Corp et REACH Air Medical Services.



L'hélicoptériste européen rappelle pour sa part qu'il a fourni environ 55% des 2 600 hélicoptères dédiés aux missions EMS dans le monde.



(Photo © Airbus Helicopters)