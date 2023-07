Global Airlines signe un nouvel accord pour acquérir trois Airbus A380

Global Airlines affirme avoir conclu un nouvel accord portant sur l'acquisition de trois Airbus A380, qui porteront à quatre appareils sa flotte de lancement. Elle n'a pas souhaité donner davantage de détails, notamment concernant l'identité du précédent propriétaire des appareils et leur réaménagement.



Pour rappel, James Asquith, le fondateur et CEO de la compagnie britannique, espère lancer ses opérations au printemps prochain. L'acquisition d'un premier A380 - auprès de Doric - avait été révélée fin mai.



Par ailleurs, deux nominations ont été annoncées au conseil consultatif, qui comptera Pierre Madrange et Ian Black parmi ses membres.



Pierre Madrange est notamment connu pour avoir occupé les fonctions de directeur des opérations chez XL Airways, de directeur général chez SR Technics et de vice-président de NAVBLUE. Ian Black est pilote et a vécu une longue carrière militaire et commerciale (auprès de Virgin Atlantic).



(Photo © Global Airlines)