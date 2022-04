German Airways intègre l'association des compagnies régionales européennes

L'ERA (European Regions Airline Association) annonce l'intégration de German Airways parmi ses membres.



La filiale du groupe Zeitfracht, spécialisée dans les services charter et en wet lease, avait annoncé rejoindre temporairement l'association en mai 2020 pour participer aux appels à soutenir le secteur du transport aérien.



Sa flotte compte notamment neuf Embraer 190.



« Il est important d'être connecté et de disposer d'une plateforme pour établir des contacts et échanger des informations. Nous sommes convaincus que l'ERA offre des opportunités fantastiques, des idées nouvelles et davantage de coopération. [...] En particulier dans une période difficile comme celle que nous traversons actuellement, il est important de coopérer avec d'autres entreprises qui ont des intérêts économiques similaires », a déclaré Maren Wolters, directrice générale de German Airways.



(Photo © German Airways)