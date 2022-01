GEODIS vient booster l'activité cargo d'AirAsia X

AirAsia X a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec le groupe français GEODIS, l'un des leaders mondiaux de la logistique, en vue de renforcer son offre de fret dans la région Asie-Pacifique.



En vertu de cet accord, qui est s'étend sur une durée initiale de six mois à compter du 20 janvier, la compagnie AirAsia X fournira des vols de fret réguliers entre Kuala Lumpur et Hong Kong, Chennai, Shanghai et Sydney.



Ces liaisons se veulent complémentaires au vaste réseau routier de GEODIS afin de garantir que le fret acheminé puisse être dispatché dans toute l'Asie du Sud-Est.



Il est attendu que ce nouveau service booste l'activité cargo d'AirAsia X qui devrait à l'avenir contribuer à entre 40 à 50% de ses revenus totaux, contre 4% avant la crise sanitaire, estime Benyamin Ismail, le PDG d'AirAsia X.



