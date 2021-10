Genesis mise aussi sur le Boeing 737-800 BCF

Le loueur irlandais Genesis annonce avoir trouvé un accord avec Boeing pour la conversion de deux 737-800 en avions cargo (programme 737-800 Boeing Converted Freighter).



Selon Genesis, son premier Boeing 737-800 BCF sera achevé et prêt à entrer en service au printemps 2022, le deuxième avion devant quant à lui entrer en service début 2023. Le loueur précise que ces deux conversions vont lui permettre de tirer parti de l'essor du e-commerce tout en augmentant la valeur et la durée de vie de sa flotte de 737-800.



Créée en 2014 comme une entité dédiée à la location d'actifs aéronautiques par le groupe financier américain Barings, Genesis dispose aujourd'hui d'un portefeuille de 71 avions commerciaux Airbus et Boeing en pleine propriété ou en gestion (familles A320 et 737NG).



(Image © Boeing)