General Electric va se scinder en trois entreprises distinctes

Le conglomérat américain General Electric (GE) a annoncé qu'il allait se scinder en trois entités distinctes et cotées en bourse.



La première entité sera spécialisée dans les moteurs d'avion, reflétant l'activité actuelle de GE Aviation, la deuxième dans l'énergie et la troisième dans la santé. Ce "Spin-off " vise à réduire l'importante dette accumulée par les activités les plus déficitaires du groupe ces dernières années, avant qu'elles ne reprennent leur chemin vers la croissance.



Ce démantèlement va s'étaler sur plusieurs années. Une première société sera ainsi créée début 2023 sur le base de GE Healthcare, General Electric gardant une participation de 19,9% dans la nouvelle entité. Une deuxième société sera ensuite créée un an plus tard et regroupera les actuelles activités de GE Renewable Energy, GE Power et GE Digital.



À partir de là, l'ancien conglomérat sera finalement intégralement dédié à l'activité aéronautique de GE, partenaire de safran dans CFM International, et conservera le nom General Electric.



(Photo © GE Aviation)