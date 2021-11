GEEVES étend sa capacité de réparation d'équipements pour moteurs

GE Evergreen Engine Services (GEEVES), la coentreprise formée à 51/49 par GE Aviation et la société taiwanaise Evergreen Aviation Technology Corp (EGAT), a ouvert un nouveau centre de réparation d'équipements pour moteurs au cours du mois d'octobre.



Située dans le parc industriel de Guanyin, à une quinzaine de kilomètres de l'aéroport international Taoyuan de Taipei, cette nouvelle installation de trois étages s'étend sur plus de 13 000 m2.



Elle va permettre d'accroitre les capacités de révisions et de réparations de moteurs tels que les GEnx et le CF6 de GE Aviation. Les opérations MRO de ces équipements étaient jusqu'à présent réalisées dans les installations de GEEVES situées sur la plateforme de Taoyuan.



Mais GEEVES explique qu'en raison de contraintes de capacité, il a été obligé d'envoyer certains composants de moteur à différents endroits en dehors de Taïwan pour des réparations durant des révisions de moteur en atelier. GEEVES prévoit désormais de garder la plupart de ses réparations en interne grâce à cette nouvelle installation.



Elle permettra ainsi de réduire les coûts d'expédition et pourra contribuer à améliorer les délais de révision des moteurs et de réparation des pièces pour ses clients.



(Photo © GE Evergreen Engine Services)