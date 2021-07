GECAS livre un Airbus A320neo à Air Cairo

GECAS a livré le premier des deux A320neo (MSN 9056, ex-Interjet, LEAP-1A) destinés à Air Cairo, un nouveau client, dans le cadre d'un contrat de location à long terme.



Le deuxième appareil est attendu début août.



Cette nouvelle acquisition vient renforcer la flotte d'Air Cairo qui comprend déjà six A320 et un A320neo (acquis en avril et loué auprès d'ICBC Leasing).



A terme, la filiale low-fare d'EgyptAir ambitionne de disposer de dix-neuf appareils d'ici 2024. Son réseau comprend une trentaine de destinations en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.



(Photo © GECAS)