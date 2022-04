GE étend ses accords TrueChoice avec le groupe Bristow

GE et Bristow Group Inc. ont signé des accords à l'heure de vol de type TrueChoice pour une durée de 10 ans afin de couvrir les besoins de l'ensemble de ses moteurs CT7-8A (Sikorsky S-92) et CT7-2E1 (Leonardo AW189).



Le groupe Bristow exploite actuellement 67 hélicoptères S-92 et 18 AW189 pour des missions diverses, que ce soit pour des missions de recherche et de sauvetage (SAR) ou des missions de transport à destination du marché pétrolier et gazier.



Bristow bénéficiait déjà de différents accords de soutien pour les turbomoteurs CT7 de General Electric, notamment depuis le rachat de l'opérateur américain Era Helicopters en juin 2020. Ces accords sont désormais regroupés avec les nouveaux contrats.



GE rappelle par ailleurs que ses moteurs T700/CT7 de GE sont présents sur 25 plateformes d'avions et d'hélicoptères avec plus de 130 clients, commerciaux et militaires, implantés dans plus de 50 pays.



(Photo © Bristow)