GE Aviation se dote d'un nouveau centre de services dans la région Asie-Pacifique

GE Aviation a inauguré il y a quelques jours un nouveau centre de services ultramoderne à Brisbane (Australie) pour fournir des services de maintenance, de réparation et de révision à ses clients de la région Asie-Pacifique.



Cette nouvelle installation est implantée directement sur l'aéroport de Brisbane et est le fruit d'un investissement de 8 millions dollars. Elle sera le plus grand centre de services de la branche Systems de GE Aviation dans la région Asie-Pacifique.



Le site assurera des réparations de systèmes avioniques, de systèmes de gestion de vol, d'équipements d'alimentation électrique ainsi que les systèmes RAT de Dowty sur divers aéronefs (notamment les Boeing 737 et 787) ainsi que les systèmes d'hélices des avions régionaux Q400 et Fokker 50, et des C-130J Super Hercules et C-27J Spartan de la Royal Australian Air Force.



Le nouveau site MRO de GE Aviation devrait employer plus de 80 personnes.



