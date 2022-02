GE Aviation s'associe à Boeing pour son programme de démonstration de propulsion hybride

GE Aviation a décidé de faire appel à Boeing pour le soutenir dans les essais en vol de son système de propulsion électrique hybride. Le motoriste aura ainsi recours pour cela à un Saab 340B modifié et des turbopropulseurs CT7-9B.



Boeing et sa filiale Aurora Flight Sciences se chargeront des modifications, de l'intégration des systèmes et des essais en vol. Ils devront notamment produire une nacelle, concevoir l'interface et le logiciel du poste de pilotage et analyser les performances au niveau de l'appareil.



L'ingénierie et les essais sur les systèmes seront réalisés à Manassas (Virginie), où se situe le siège d'Aurora. Les nacelles seront quant à elles produites dans ses installations du Mississippi et de Virginie occidentale.



Ces essais s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat de recherche entre GE Aviation et la NASA sur un système de propulsion électrique hybride de classe mégawatt capable d'équiper des monocouloirs. Ils doivent avoir lieu autour de 2025.



(Photo © Aurora)