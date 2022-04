GE Aviation s'associe à BAE pour son programme de démonstrateur d'avion hybride électrique

GE Aviation s'est rapproché de BAE Systems pour concevoir, tester et fournir des composants de gestion de l'énergie pour son système de propulsion hybride électrique de la classe du mégawatt (MW).



Ce programme vise à faire voler un Saab 340B modifié dans le cadre du projet EPFD (Electrified Powertrain Flight Demonstration) de la NASA, avec des essais programmés à partir du milieu de la décennie.



L'avion régional Saab 340B, qui dispose d'une masse maximale au décollage de plus de 13 tonnes, est originellement propulsé par deux turbopropulseurs CT7-9B de GE pouvant délivrer chacun 1870 chevaux sur arbre (1390 kW).



BAE Systems fournira la batterie et le câblage associé afin de stocker l'électricité qui permettront d'alimenter le nouveau démonstrateur de moteur hybride électrique de GE Aviation qui s'appuiera sur un CT7-9B, lui-même contrôlé par de l'électronique de puissance également développée par le motoriste américain.



Pour rappel, GE Aviation s'est également associé à Boeing et à sa filiale Aurora Flight Sciences sur ce programme. Ils fourniront notamment l'avion, les modifications nécessaires sur l'appareil ainsi que les services d'essais en vol. Sont notamment compris la fabrication de la nacelle, la conception et le logiciel de l'interface du poste de pilotage, l'analyse des performances au niveau de l'avion et l'intégration des systèmes.



(Photo © GE Aviation)