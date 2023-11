GE Aerospace : un nouveau contrat pour des GEnx de la part de China Eastern Airlines

China Eastern Airlines vient d'annoncer une nouvelle commande auprès de GE Aerospace pour 25 moteurs GEnx-1B qui viendront équiper ses futurs Boeing 787 (avec un spare). La compagnie aérienne shanghaïenne a révélé l'accord lors de la 6e édition du China International Import Expo (CIIE). Les moteurs sont accompagnés d'un accord de services à long terme de type TrueChoice. China Eastern est cliente du GEnx depuis 2018 avec une commande de 15 Boeing 787-9. Trois appareils ont été livrés. Le motoriste américain a par ailleurs précisé que six des sept compagnies aériennes chinoises qui exploitent des flottes de Boeing 787 ont choisi son GEnx. Le moteur propulse ainsi plus de 90% des Dreamliner en Chine, totalisant plus de 6,8 millions d'heures de vol. (Photo © China Eastern Airlines)