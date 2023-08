GE Aerospace : Les réacteurs GEnx passent la barre des 50 millions d'heures de vol

La famille de réacteurs GEnx de GE Aerospace vient de franchir la barre des 50 millions d'heures de vol cumulées en moins de 12 ans, à un rythme jamais encore enregistré pour un moteur pour avions commerciaux gros-porteurs.



Le GEnx-1B, qui propulse la famille 787 Dreamliner de Boeing, a ainsi accumulé près de 32 millions d'heures depuis sa mise en service en 2012. Le GEnx-2B a quant à lui accumulé 18 millions d'heures depuis sa mise en service en 2011 sur le Boeing 747-8.

Ensemble, la famille de moteurs GEnx est actuellement en service auprès de plus de 70 opérateurs dans le monde et totalise en moyenne plus de 450 000 heures de vol par mois. Il a ainsi atteint la barre des 50 millions d'heures de vol plus rapidement que toutes les autres gammes de moteurs pour avions à fuselage large de GE.



« Nous sommes ravis des performances et de l'endurance du moteur GEnx », a déclaré Dave Kircher, directeur général du programme GEnx chez GE Aerospace. « Nous apprécions tous nos précieux clients pour avoir aidé le moteur GEnx à franchir cette étape et nous attendons avec impatience les 50 millions d'heures de performances distinguées avec les opérateurs du monde entier. »



La famille de moteurs GEnx est le moteur à forte poussée le plus vendu de l'histoire de GE, avec près de 3 000 exemplaires en service ou en attente de livraison, en comptabilisant les moteurs de rechange.



(Photo © GE Aerospace)