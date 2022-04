GCAM achève une première grande visite pour un gros-porteur à Haikou

Grand China Aviation Maintenance Co., Ltd (GCAM) annonce avoir réalisé avec succès un premier projet d'inspection et de maintenance programmée pour un avion à fuselage large dans son hangar de maintenance en base de Haikou (île d'Hainan).



Il s'agissait d'une visite de type 2C sur un Boeing 787 de la compagnie Hainan Airlines (groupe HNA). Les travaux de maintenance ont notamment compris des modifications au niveau du train d'atterrissage principal et une rénovation de la cabine.



GCAM a été fondée en 2012 comme une coentreprise entre HNA Technic et Airbus. La société chinoise dispose de trois centres de maintenance, avec ceux de Pékin et de Xi'an. Elle est agréée CAAC Part-145, FAA Part-145 et EASA Part-145.



(Photo © GCAM)