Gabon Aero Solutions, nouvel opérateur d'hélicoptères au Gabon

C'est le dernier venu dans le ciel gabonais. Gabon Aero Solutions a officiellement obtenu son Certificat de transporteur aérien (CTA). La jeune entreprise s'intéresse au compétitif marché des services de transport par hélicoptère au profit des compagnies pétrolières et gazières opérant au Gabon.



Le pays d'Afrique centrale est en effet adossé à important gisement pétrolier qui requiert un soutien logistique dynamique. Le projet est porté par des investisseurs gabonais et piloté par le Français Christophe Lacombe, pilote d'hélicoptère sur AS365 N3 et AW139.



Basé à Libreville, le nouvel opérateur d'hélicoptères est spécialisé dans le transport offshore des passagers. Sa flotte comprend actuellement des hélicoptères de moyen tonnage AS365 N3. La jeune compagnie n'exclut pas « une évolution vers de l'AW139 en fonction des besoins des opérateurs pétroliers ».



Gabon Aero Solutions travaille désormais à sécuriser des contrats auprès d'énergéticiens de renommée mondiale en vue de devenir un acteur majeur du paysage aérien gabonais, les durées du contrat variant de quelques mois à plusieurs années. Un marché que se partage actuellement Avantis Aviation & Services et Héli-Union Gabon, qui ont vu leur premier CTA Gabonais délivré en novembre 2021.



À terme, le transporteur ambitionne également de diversifier ses activités au-delà du secteur énergétique. « La stratégie de GAS est de soutenir les principaux acteurs industriels qui ont besoin d'un soutien logistique par hélicoptère, de venir accompagnant le Gabon dans le développement de son tourisme et de venir également soutenir les populations par la mise en place d'un service médical d'urgence par hélicoptère », a précisé Christophe Lacombe.