GA Telesis va pouvoir distribuer ses pièces d'avions civils directement en Chine

GA Telesis Flight Solutions a décroché le certificat de distributeur de pièces d'avions civils de la part de la Civil Aviation Maintenance Association of China (CAMAC). Selon GA Telesis, il s'agirait même de la toute première entité étrangère à recevoir cette certification CAMAC, ce qui va lui permettre de vendre et de louer ses pièces, neuves et d'occasion, dans l'empire du Milieu. Créée en 2012 comme troisième grande association dédiée à l'aviation civile en Chine, CAMAC regroupe aujourd'hui plus de 70 membres : compagnies aériennes et sociétés de maintenance.