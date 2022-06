GA Telesis fait croître son inventaire de pièces usagées grâce au démantèlement de 7 nouveaux appareils

GA Telesis annonce avoir « substantiellement » étendu son inventaire de pièces USM grâce au récent désassemblage de sept nouveaux avions commerciaux : un Boeing 777-200ER, deux Airbus A320 et de quatre A340-600.



Selon l'entreprise américaine, son stock de pièces usagées est désormais au plus haut depuis 24 mois, conformément à la stratégie adoptée au début de la pandémie pour répondre aux besoins du marché secondaire.



Pour Jason Reed, le président la division Flight Solutions Group (FSG) de GA Telesis , l'industrie est confrontée aujourd'hui à des défis importants au niveau de la chaîne d'approvisionnement et au niveau des délais de réparation, des tendances qui devraient encore perdurer de nombreux mois, ce qui rend la montée en puissance des stocks de pièces « encore plus cruciale ».



FSG a démantelé un total de 425 avions commerciaux à ce jour afin de répondre aux besoins des compagnies aériennes et des sociétés MRO.