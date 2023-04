GA Telesis et Tokyo Century financent un portefeuille de moteurs CF34 pour Republic Airways

HALO AirFinance (HALO), coentreprise formée par GA Telesis et Tokyo Century Corporation, vient d'offrir une facilité de crédit à la compagnie américaine Republic Airways afin de financer un portefeuille de moteurs CF34-8E de General Electric (Embraer E170/175). Il s'agit du tout premier contrat remporté par HALO.



GA Telesis et Tokyo Century Corporation ont lancé HALO en tant que plateforme de prêt sur mesure axée sur des solutions d'endettement sécurisée pour les compagnies aériennes, les bailleurs et les investisseurs sur un large éventail de types d'avions et de moteurs.



Cette première transaction a été réalisée dans le cadre du premier fonds créé par HALO, HALO One, qui a été lancé le mois dernier en partenariat avec InterVest Capital Partners. GA Telesis précise que d'autres transactions sont déjà prévues dans les semaines et les mois à venir.



(Photo © Republic Airways)