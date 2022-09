GA Telesis Engine Services a signé un important contrat MRO avec Lion Air Group pour ses CFM56-7B

(MRO Asia-Pacific) GA Telesis Engine Services (GATES) et le groupe Lion Air ont conclu un contrat de maintenance de moteurs à long terme pour la flotte de Boeing 737NG du groupe indonésien.



GATES assurera la maintenance, la réparation et la révision des CFM56-7B des compagnies aériennes du groupe Lion Air (y compris Batik Malaysia et Thai Lion Air). Le contrat comprend aussi la prise en charge des moteurs en location, la gestion LLP et le soutien logistique.



GATES précise que cet important contrat vient renforcer sa présence en Asie-Pacifique en apportant ses services MRO moteurs au cinquième plus important marché de l'aviation domestique au monde, tout en se renforçant avec les filiales thaïlandaises et malaisiennes du groupe Lion Air.



Le premier réacteur concerné par ce contrat sera accueilli par GATES au début du mois d'octobre.



Pour rappel, les compagnies du groupe Lion aligne aujourd'hui 65 Boeing 737-900ER et 38 737-800.



(Un Boeing 737-900ER de Lion Air au décollage à Jakarta. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)