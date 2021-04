GA Telesis commande 4 nouveaux 737-800SF à AEI (Aeronautical Engineers), avec trois conversions programmées dès le second semestre de cette année et la dernière pour le début de l'année 2022.



Les chantiers de modification des 737-800 seront tous réalisés chez Commercial Jet à Dothan (Alabama).



Pour rappel, le tout premier 737-800SF contractualisé par GA Telesis est déjà en service, ayant été converti en mars et livré à Ethiopian Airlines (MSN 32903, en photo). Le second (MSN 28826) doit pour sa part être converti en mai.



LIFT, la filiale leasing de GA Telesis précise qu'elle continue à « évaluer d'éventuels créneaux de conversions de 737SF supplémentaires ainsi que d'autres modèles d'avions cargo pour répondre aux besoins croissants de l'industrie mondiale du fret aérien ».



(Photo © GA Telesis)