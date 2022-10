Frontier se met à l'Airbus A321neo et au GTF de Pratt & Whitney

Coup double pour la compagnie aérienne low-cost de Denver (Colorado). Frontier Airlines a récemment pris livraison de son tout premier Airbus A321neo, un appareil qui fait aussi entrer le PW1100G-JM de Pratt & Whitney au sein de la flotte de la compagnie américaine. Ce premier A321neo était présenté le 11 octobre dans les installations d'Airborne Maintenance & Engineering Services à Tampa (Floride).



Cet appareil est le premier des 144 nouveaux appareils de la famille A320neo qui seront motorisés par des GTF (134 achetés et 10 loués) et qui viendront moderniser la flotte de Frontier au cours des prochaines années et jusqu'en 2029. La compagnie attend encore de 226 monocouloirs Airbus au total, ce qui triplera sa flotte d'ici la fin de la décennie.



Frontier Airlines a annoncé que ce nouvel appareil était tout simplement « l'avion commercial le plus économe en carburant parmi toutes les compagnies aériennes américaines », apposant d'ailleurs une livrée spéciale sur l'avion. L'A321neo de Frontier est aménagé avec une cabine particulièrement dense, à 240 sièges.



« L'introduction de l'A321neo dans notre flotte est une étape importante dans les objectifs de durabilité et de croissance continue de notre entreprise », a déclaré à cette occasion Barry Biffle, le PDG de Frontier Airlines. Il a également expliqué que le nouvel appareil permettra de s'étendre à de nouvelles destinations, « à travers l'Amérique et au-delà ». Pour rappel, Frontier est également cliente de la variante A321XLR (18 exemplaires).



Frontier Airlines était jusqu'à présent un opérateur exclusif des réacteurs de CFM International (CFM56 et LEAP-1A). Les GTF de Frontier sont couverts par un contrat à long terme EngineWise.



(Photo © Airbus)