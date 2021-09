Frontier Airlines retire son dernier Airbus A319

Une page s'est tournée pour Frontier Airlines. La compagnie aérienne de Denver (Colorado) vient de mettre un terme à ses opérations en Airbus A319, un appareil qui a constitué l'épine dorsale de sa flotte pendant plus de 15 ans.



Son dernier avion du type, MSN 2857 (N949FR, CFM56, livré en 2006), a réalisé une dernière rotation entre Denver et Nashville (Tennessee) le 8 septembre avant de rejoindre Tampa (Floride) pour stockage.



Frontier Airlines a aligné jusqu'à 53 A319, avec un premier exemplaire livré en 2001 pour remplacer ses 737-300. La compagnie low-cost américaine du groupe Indigo Partners s'inscrit dans le renouvellement progressif de sa flotte avec des A320neo, A321neo et A321XLR (70 exemplaires déjà livrés, 78 en commande), des appareils plus capacitaires et plus économes en carburant.



Les nouveaux monocouloirs de Frontier sont motorisés par des LEAP-1A de CFM International.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)